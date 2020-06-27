Одеські пляжі переповнені людьми: чи дотримуються вони обмежень – відео
Пляжі в Одесі переповнені відпочивальниками. Однак люди не дотримуються карантинних обмежень. Зокрема, порушують вимоги щодо дистанції. І це попри рекордну кількість нових випадків коронавірусу впродовж останніх днів.
Відпочивальники викладають у мережі відео з пляжів Одеси, пише 24 канал.
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На них помітно, що охочих поплавати та позасмагати дуже багато. А вимог соціальної дистанції вони часто не дотримуються.
До слова, на Одещині протягом 26 червня виявили 38 нових випадків зараження коронавірусом. Це у рази менше, ніж у попередні дні. Загальна кількість зросла до 1 565. Щодо ситуації в Україні, то COVID-19 підтвердили вже у 42 065 людей, за останню добу – 948 нових випадків.
Яка ситуація на пляжах Одеси: дивіться відео
Нагадаємо, з 22 червня в Одесі посилили контроль за дотриманням карантинних правил.
Які обмеження діють
- заборона роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- заборона проведення масових заходів за участю більш, ніж одної людини на 5 метрів квадратних;
- заборона відвідування закладів освіти в групах більше ніж 10 людей;
- кількість пасажирів у громадському транспорті повинна відповідати кількості місць для сидіння;
- перевізники мають забезпечити водіїв засобами захисту;
- працедавцям рекомендують змінити графік роботи працівників, аби розвантажити транспорт у години пік;
- орендарям пляжів забезпечити відстань між шезлонгами не менше, ніж 1,5 метра;
- рестораторам забезпечити відстань між столиками не менше 4 метри і сидіти за ними можуть щонайбільше 4 людей;
- стихійна торгівля у зонах відпочинку заборонена.
Влада обіцяла створити в області спеціальні рейдові групи. Вони повинні контролювати дотримання карантинних норм на пляжах та базах відпочинку.