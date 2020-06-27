Пляжі в Одесі переповнені відпочивальниками. Однак люди не дотримуються карантинних обмежень. Зокрема, порушують вимоги щодо дистанції. І це попри рекордну кількість нових випадків коронавірусу впродовж останніх днів.

Відпочивальники викладають у мережі відео з пляжів Одеси, пише 24 канал.

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На них помітно, що охочих поплавати та позасмагати дуже багато. А вимог соціальної дистанції вони часто не дотримуються.

До слова, на Одещині протягом 26 червня виявили 38 нових випадків зараження коронавірусом. Це у рази менше, ніж у попередні дні. Загальна кількість зросла до 1 565. Щодо ситуації в Україні, то COVID-19 підтвердили вже у 42 065 людей, за останню добу – 948 нових випадків.

Яка ситуація на пляжах Одеси: дивіться відео

Нагадаємо, з 22 червня в Одесі посилили контроль за дотриманням карантинних правил.

Які обмеження діють

заборона роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

заборона проведення масових заходів за участю більш, ніж одної людини на 5 метрів квадратних;

заборона відвідування закладів освіти в групах більше ніж 10 людей;

кількість пасажирів у громадському транспорті повинна відповідати кількості місць для сидіння;

перевізники мають забезпечити водіїв засобами захисту;

працедавцям рекомендують змінити графік роботи працівників, аби розвантажити транспорт у години пік;

орендарям пляжів забезпечити відстань між шезлонгами не менше, ніж 1,5 метра;

рестораторам забезпечити відстань між столиками не менше 4 метри і сидіти за ними можуть щонайбільше 4 людей;

стихійна торгівля у зонах відпочинку заборонена.

Влада обіцяла створити в області спеціальні рейдові групи. Вони повинні контролювати дотримання карантинних норм на пляжах та базах відпочинку.