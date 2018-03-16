Одеські депутати забракували знаного у світі художника на посаду директора музею

Знаного у світі художника Олександра Ройтбурда не затвердили директором Одеського художнього музею. Таке рішення на сесії прийняли депутати облради. Цьому передувала кількамісячна кампанія, яку розгорнули у Facebook опоненти Ройтбурда.

Олександр Ройбут – відомий у світі український художник. Його роботи є як у приватних колекція, та і у відомих музеях. А одну з найвідоміших своїх картин "Прощавай, Караваджо!" Олександр Ройтбурд продав за 97 тисяч доларів. Відтоді вважається найдорожчим українським художником.

Картина Олександра Ройтбурда "Прощавай, Караваджо!"

У грудні 2017 року Олександр Ройтбурд виграв відкритий конкурс на посаду директора художнього музею в своєму рідному місті – Одесі. Його головним конкурентом був чинний директор музею. В своїй програмі Ройтбурд пообіцяв врятувати заклад та створити там сучасний культурний простір. Про це він говорив напередодні голосування.

Він (музей – 24) повинен стати міським хабом, він повинен стати місцем, куди приходять люди сім'ями на цілий день,

– зазначав український художник.

Персона Ройтбурда викликала багато резонансу та суперечок, однак художник заручився підтримкою міністра культури, журналістів та арт-критиків.

Він має досвід, як, де брати гроші, як їх використовувати, таке інше. Тобто він здатен привести сюди гроші і полагодити вже музей,

– впевнена арт-критикиня Ута Кільтер.

Долю Олександра Ройтбурда мали вирішити на сесії обласної ради. А під радою мітингували противники призначення. Не до вподоби Ройтбурд і депутатам від "Опоблоку", мовляв, і керівник поганий, і картини його аморальні.

"Це не означає, що ми повинні призначати на посаду директора комунального підприємства людину з неоднозначною репутацією", – вважає депутат Одеської обласної ради Віталій Саутьонков.

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Кандидатуру Ройтбурда підтримали лише 28 депутатів, ще майже стільки ж проголосувтаи "проти" і решта просто утримались. Сам Олександр Ройтбурд, який не був присутнім на голосуванні, каже, що до такого рішення був готовий. Проте переконаний, що це ще не кінець.

Я був готовий до того, що проти мене проголосують після того, як проти мене розгорнули кампанію,

– сказав художник.

Додамо, що Олександ Ройтбурд має проукраїнською позицією, був учасником Революції Гідності. І це, каже він, одна з причин кампанії проти нього.