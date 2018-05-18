Одеські "катакомби": хто вкладає гроші в цілу мережу нелегальних шахт

На Півдні України розвернулося промислове нелегальне видобування ракушняку. Звичайний вапняк став основою для цілої нелегальної мережі шахт.

Нелегальний лабіринт і його гноми. Хто нарізав під Одесою ціле підземне місто? Незаконний бізнес у промислових масштабах? А також - хто тут хазяїн? Як виправдовуються власники нелегальних шахт.

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Підпільний бізнес і справді "підпільний". В переносному значенні, і в буквальному. Всі чули про кримінальний бурштиновий бізнес на Волині, але про нелегальне видобування вапняку в Одесі – майже ніхто.

Найдивовижніше – це масштаби. Майже всі здорові чоловіки з кількох сіл працюють під землею. В Одеській області ми знайшли ціле підземне місто – сотні кілометрів підземних галерей. Це і є справжні сучасні одеські “катакомби”. Не сто років тому, а тут і зараз,

– розповів журналіст-розслідувач В'ячеслав Касім.

Єгорівка – звичайнісіньке село, Україна, 40 кілометрів до Одеси. Дорога розбита вщент тяжкими вантажівками. Мирні корови пасуться на березі сільської калюжі. Офіційно ракушняк тут не видобувають уже кілька десятиліть, всі шахти закриті. А над селом край дороги то тут, то там стирчать поодинокі трансформатори. Професійне обладнання на десятки тисяч вольт-ампер.

Кабель у траві веде до шахти. Біля входу – штабелі нарізаного каміння. Ракушняку на кілька фур, його тут приблизно на 100 тисяч гривень. Звідки відомо, що шахта нелегальна? А легальних тут просто немає.

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Шахтар Міша – перший контакт на місці. Усі тут знають, що працюють незаконно, тому безпекою не переймаються. Спробуйте отак просто зайти на звичайну легальну шахту. Ще пару років тому тут була одна коротенька галерея не більше 100 метрів завдовжки. Сьогодні тут уже кілометри ходів і справжній лабіринт.



Нелегальні шахти зсередини



"Катакомби" сьогодення в Одесі

Над нами – поля звичайних селян. Майже усе доросле чоловіче населення кількох навколишніх сіл працює не на полях, а в шахтах. У полі стільки не заробиш. 5 тисяч гривень тут гроші непогані. У фермерів за некваліфіковану роботу платять менше. В Україні є чимало нелегальних копанок. Чим ця шахта відрізняється від решти?

Копанка – це коли людина приїхала на своєму моторолері, нарізала трохи каміння на сарайчик, і поїхала геть. А тут ми бачимо промислові масштаби. Його вигідно добувати масово, це ж не одна шахта, а цілий масив,

– додав Касім.

У Єгорівці та Світлогірському щонайменше 10 нелегальних шахт. Де є нелегальний бізнес, там і нелегальні інвестиції. Хто ж платить тут зарплати? Хто віддає 4-5 тисяч із кожного КМАЗу щомісяця тільки за електроенергію. Напряму робітники ніколи не розкажуть, хто власник шахти.

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