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      Одеські поліцейські погоріли на хабарі в 5 тисяч доларів

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      В Одесі викрили копів хабарників
      В Одесі викрили копів хабарників / zmist

      Слідчі ДБР затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси. Вони вимагали хабар у розмірі 5 тисяч доларів. За ці гроші "правоохоронці" обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.

      Співробітники ДБР затримали поліцейських після отримання другої частини хабаря в сумі 3 тисячі доларів, повідомили у пресслужбі територіального управління.

      Цікаво: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

      Посередником між чоловіком та поліцейськими став колишній працівник поліції.

      Наразі у Державне бюро розслідувань вирішує питання щодо повідомлення про підозру обом полісменам, згодом їм також оберуть запобіжний захід.

      До слова, затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

      Правоохоронців Одеси зловили на забарі
      Затримали поліцейських під час передачі частини хабара 

      blog_ava
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      19 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Гроші Хабар Державне бюро розслідувань Новини Одеси
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