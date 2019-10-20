Одеські поліцейські погоріли на хабарі в 5 тисяч доларів
Слідчі ДБР затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси. Вони вимагали хабар у розмірі 5 тисяч доларів. За ці гроші "правоохоронці" обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.
Співробітники ДБР затримали поліцейських після отримання другої частини хабаря в сумі 3 тисячі доларів, повідомили у пресслужбі територіального управління.
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Посередником між чоловіком та поліцейськими став колишній працівник поліції.
Наразі у Державне бюро розслідувань вирішує питання щодо повідомлення про підозру обом полісменам, згодом їм також оберуть запобіжний захід.
До слова, затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Затримали поліцейських під час передачі частини хабара
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