Одеські поліцейські погоріли на хабарі в 5 тисяч доларів

Слідчі ДБР затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси. Вони вимагали хабар у розмірі 5 тисяч доларів. За ці гроші "правоохоронці" обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.

Співробітники ДБР затримали поліцейських після отримання другої частини хабаря в сумі 3 тисячі доларів, повідомили у пресслужбі територіального управління.

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Посередником між чоловіком та поліцейськими став колишній працівник поліції.

Наразі у Державне бюро розслідувань вирішує питання щодо повідомлення про підозру обом полісменам, згодом їм також оберуть запобіжний захід.

До слова, затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Затримали поліцейських під час передачі частини хабара