З пляжів Одеси вивезли сотні тонн водоростей. Вони протягом місяця лежали на одеських пляжах та цвіли. Саме через цвітіння водорості почали виділяти у море токсичні речовини.

Небезпечні водорослі заважали відпочивальникам купатися і представляли загрозу для здоров'я людей. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Після очищення берега від водоростей комунальники почали розпушувати пісок і збирати сміття, залишене відпочивальниками. Тепер такі роботи проводитимуться регулярно з 5:00 до 8:00.

За допомогою трактора розпушення відбуватиметься на території пляжу Лузанівка, на всіх інших пляжах, де немає можливості під'їзду трактора, або спеціальної техніки, проводиться розпушування за допомогою ручної техніки,

– пояснив представник КП "Узбережжя Одеси" Ілля Біляк.

Морські рослини вирішили утилізувати природним способом, тобто способом гниття, як компост, і надалі ними будуть удобрювати ґрунт.

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Для того, щоб вивезти 200 тонн водоростей знадобилося 16 вантажівок МАЗ. Наразі вода на одеських пляжах чиста.