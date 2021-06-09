В Одесі бізнесмен шантажує батьків дівчинки, яку збив на переході

В Одесі на пішохідному переході місцевий бізнесмен збив школярку. Згодом він почав погрожувати батькам. Мовляв, буде розголос – не дам гроші на лікування.

Цей інцидент трапився на розі вулиць Середньофонтанська та Семінарська 8 червня. Про це журналістам розповів адвокат потерпілих Сергій Пушкаренко.

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Позашляховик Range Rover рухався від залізничного вокзалу. На повороті він збив дитину, яка в цей момент йшла зеброю.

Дівчинка отримала багато забоїв м'яких тканин. 9 червня їй мають провести обстеження, зокрема МРТ.

За словами адвоката, водій скоїв одразу три порушення правил дорожнього руху:

у цьому місці є знак "Поворот ліворуч заборонено";

дівчинка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тому водій повинен був її пропустити;

і, зрештою, сам наїзд на пішохода.

Однак Пушкаренко зазначив, що правоохоронці навіть не вилучили у зловмисника права. Це також може бути порушенням.

Сам ймовірний винуватець ДТП навіть не визнав сам факт наїзду на дитину. Також заперечував те, що подія потрапила в офіційного реєстру подій патрульної поліції.

Що відомо про водія

За даними журналістів, порушником може бути відомий ​​одеський бізнесмен.

А саме, власник ресторану і готелю "Одеський дворик" Геннадій Коган.

У телефонній розмові він підтвердив ЗМІ, що був учасником ДТП.

Однак чоловік відмовився його коментувати.

Перехрестя, де трапилася аварія / Карта google