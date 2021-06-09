В Одесі бізнесмен шантажує батьків дівчинки, яку збив на переході

В Одесі на пішохідному переході місцевий бізнесмен збив школярку. Згодом він почав погрожувати батькам. Мовляв, буде розголос – не дам гроші на лікування.
Цей інцидент трапився на розі вулиць Середньофонтанська та Семінарська 8 червня. Про це журналістам розповів адвокат потерпілих Сергій Пушкаренко.
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Позашляховик Range Rover рухався від залізничного вокзалу. На повороті він збив дитину, яка в цей момент йшла зеброю.
Дівчинка отримала багато забоїв м'яких тканин. 9 червня їй мають провести обстеження, зокрема МРТ.
За словами адвоката, водій скоїв одразу три порушення правил дорожнього руху:
- у цьому місці є знак "Поворот ліворуч заборонено";
- дівчинка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тому водій повинен був її пропустити;
- і, зрештою, сам наїзд на пішохода.
Однак Пушкаренко зазначив, що правоохоронці навіть не вилучили у зловмисника права. Це також може бути порушенням.
Сам ймовірний винуватець ДТП навіть не визнав сам факт наїзду на дитину. Також заперечував те, що подія потрапила в офіційного реєстру подій патрульної поліції.
Що відомо про водія
- За даними журналістів, порушником може бути відомий одеський бізнесмен.
- А саме, власник ресторану і готелю "Одеський дворик" Геннадій Коган.
- У телефонній розмові він підтвердив ЗМІ, що був учасником ДТП.
- Однак чоловік відмовився його коментувати.
Перехрестя, де трапилася аварія / Карта googleЗверніть увагу! У Львові 27 травня водій Mitsubishi збив 2 дітей. У цей момент хлопчики переходили дорогу на пішохідному переході. Школярів 10 та 11 років госпіталізували.