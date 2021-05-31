Одеський готель "Немо" звинуватили у зливі каналізації у море: власник заперечує

Житель Одеси Сергій Проценко звинуватив готель "Немо" у тому, що каналізаційні відходи начебто зливають прямісінько у Чорне море. Водночас власник закладу Андрій Кисловський спростував цю інформацію.

За словами Проценка, злив каналізації у море підтвердили місцеві рибалки. Депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов пообіцяв, що це питання розглянуть вже у середу, 2 травня.

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Відповідь власника

За словами Кисловського, "Немо" не зливає у море каналізацію, і відповідні фахівці можуть це перевірити. Бізнесмен заявив, що це дуже тупо: зливати каналізацію туди, де купаються одесити.

Кисловський наголосив, що пріоритетом проєкту є краса. У неї начебто інвестують десятки мільйонів.

У нас було декілька випадків, коли зливова вода фарбувалася в жовтий колір і стікала в воду. Ми навіть цю воду прибирали. У нас все централізовано. Ми все зробили. Ми нічого не зливаємо. Можна прийти і перевірити,

– наголосив Кисловський.

Перед початком пляжного сезону в Одесі усі міські пляжі перевірили на придатність для купання. У висновку фахівців мовиться, що "проби морської води, які були відібрані у визначених контрольних точках на 22 пляжах Одеської області, за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками відповідали гігієнічним вимогам".