Також президент доручив опрацювати питання присвоєння музею імені його померлого керівника Олександра Ройтбурда. Йому 14 жовтня мало виповнитися 60 років.
До теми Помер художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Згідно з указом, статус музею присвоїли, враховуючи загальнодержавне й міжнародне визнання результатів його діяльності як провідного культурно-освітнього і науково-дослідного закладу.
Водночас Кабінету Міністрів доручено опрацювати питання про проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, у якій розташований музей.
У музеї відреагували на присвоєння статусу. Там висловили усім вдячність за підтримку.
Дізнайтеся більше Знаменитий український художник: що відомо про Олександра Ройтбурда
Що відомо про Олександра Ройтбурда
- Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з 2018 року. Його контракт був розрахований на 5 років – до 2023 року.
- Ройтбурд помер 8 серпня через онкологічне захворювання. Воно ускладнилось внаслідок перенесення коронавірусу у важкій формі.
- За словами заступниці директора музею Олександри Ковальчук, протягом усіх років роботи Ройтбурд мріяв, аби заклад отримав статус національного.