Одеський художній музей отримав статус національного: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський підписав указ про надання Одеському художньому музею статусу національного. Документ опублікували на сайті глави держави 14 жовтня.

Також президент доручив опрацювати питання присвоєння музею імені його померлого керівника Олександра Ройтбурда. Йому 14 жовтня мало виповнитися 60 років.

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Згідно з указом, статус музею присвоїли, враховуючи загальнодержавне й міжнародне визнання результатів його діяльності як провідного культурно-освітнього і науково-дослідного закладу.

Водночас Кабінету Міністрів доручено опрацювати питання про проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, у якій розташований музей.

У музеї відреагували на присвоєння статусу. Там висловили усім вдячність за підтримку.

Мінкульт у липні відмовив у наданні статусу національного Одеському художньому музею.

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