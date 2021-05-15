У лікарні Одеси спалахнула пожежа: людей евакуювали
Загорання трапилось 14 травня в урологічному відділенні Одеської лікарні №10. Десятки людей евакуювали.
Джерело:ГУ ДСНС України в Одеській області
Про пожежу рятувальникам повідомили орієнтовно о 17:20. Ще до приїзду працівників ДСНС медичний персонал евакуював хворих.
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Деталі пожежі
Рятувальники, які приїхали на пожежу, зафіксували, що вогонь спалахнув у процедурному кабінеті на 1 поверсі триповерхової будівлі у стаціонарному урологічному відділенні Міської клінічної лікарні №10.
Медики евакуювали 36 людей, зокрема 24 пацієнта. З них 6 – лежачі хворі.
Орієнтовно о 17:39 працівники ДСНС локалізували пожежу, а за кілька хвилин – загасили. Гасили пожежу 25 працівників ДСНС та 6 одиниць пожежної техніки.
На щастя, люди не постраждали. Причину пожежі наразі встановлюють.
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