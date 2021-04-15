В Одеській міській раді підтвердили спалах коронавірусу. Через це у приміщеннях адміністративної будівлі проводять дезінфекцію.

Відповідне рішення затвердили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Прибиратимуть у міськраді два дні – 15 та 16 квітня. Актуально Пік третьої хвилі пандемії минув: які регіони залишатимуться в червоній зоні Ще відомо про ситуацію в мерії Дезінфікуватимуть усі службові приміщення в будівлі Старої Біржі на Думській площі.

Наразі до будівлі пускають тільки мера Геннадія Труханова, його заступників та чергових співробітників.

В Одесіькій мерії проводять дезінфекцію / Фото "Думская" З 15 квітня почнуть тестувати усіх працівників Одеської міської ради.

На засіданні виконкому зможуть бути присутніми тільки члени органу.

Дезінфекція в Одеській міськраді / Фото "Думская" Як це вплине на роботу міськради Протягом наступного тижня, з 19 по 25 квітня, в мерії скасують усі робочі зустрічі та наради віцемерів.

Це роблять, щоб обмежити фізичну взаємодію працівників один із одним.

Попри різке збільшення хворих в мерії, переносити планове засідання 28 квітня не будуть.

Учасники мають дотримуватися маскового режиму та перед зустріччю проведуть температурний скринінг. Зверніть увагу! В Одесі не зменшується кількість хворих. За минулу добу в області зареєстрували 881 випадок COVID-19. Половина хворих – жителі міста.