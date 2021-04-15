В мерії Одеси спалах COVID-19: приміщення дезинфікують у спецкостюмах – фото

В Одеській міській раді підтвердили спалах коронавірусу. Через це у приміщеннях адміністративної будівлі проводять дезінфекцію.
Джерело:"Думская"
Відповідне рішення затвердили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Прибиратимуть у міськраді два дні – 15 та 16 квітня.
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Ще відомо про ситуацію в мерії
- Дезінфікуватимуть усі службові приміщення в будівлі Старої Біржі на Думській площі.
- Наразі до будівлі пускають тільки мера Геннадія Труханова, його заступників та чергових співробітників.
В Одесіькій мерії проводять дезінфекцію / Фото "Думская"
- З 15 квітня почнуть тестувати усіх працівників Одеської міської ради.
- На засіданні виконкому зможуть бути присутніми тільки члени органу.
Дезінфекція в Одеській міськраді / Фото "Думская"
Як це вплине на роботу міськради
- Протягом наступного тижня, з 19 по 25 квітня, в мерії скасують усі робочі зустрічі та наради віцемерів.
- Це роблять, щоб обмежити фізичну взаємодію працівників один із одним.
- Попри різке збільшення хворих в мерії, переносити планове засідання 28 квітня не будуть.
- Учасники мають дотримуватися маскового режиму та перед зустріччю проведуть температурний скринінг.