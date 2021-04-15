В мерії Одеси спалах COVID-19: приміщення дезинфікують у спецкостюмах – фото

Читать новость на русском

В Одеській міській раді підтвердили спалах коронавірусу. Через це у приміщеннях адміністративної будівлі проводять дезінфекцію.

Джерело:

"Думская"

Відповідне рішення затвердили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Прибиратимуть у міськраді два дні – 15 та 16 квітня.

Актуально Пік третьої хвилі пандемії минув: які регіони залишатимуться в червоній зоні

Ще відомо про ситуацію в мерії

  • Дезінфікуватимуть усі службові приміщення в будівлі Старої Біржі на Думській площі.
  • Наразі до будівлі пускають тільки мера Геннадія Труханова, його заступників та чергових співробітників.


В Одесіькій мерії проводять дезінфекцію / Фото "Думская"

  • З 15 квітня почнуть тестувати усіх працівників Одеської міської ради.
  • На засіданні виконкому зможуть бути присутніми тільки члени органу.


Дезінфекція в Одеській міськраді / Фото "Думская"

Як це вплине на роботу міськради

  • Протягом наступного тижня, з 19 по 25 квітня, в мерії скасують усі робочі зустрічі та наради віцемерів.
  • Це роблять, щоб обмежити фізичну взаємодію працівників один із одним.
  • Попри різке збільшення хворих в мерії, переносити планове засідання 28 квітня не будуть.
  • Учасники мають дотримуватися маскового режиму та перед зустріччю проведуть температурний скринінг.
Зверніть увагу! В Одесі не зменшується кількість хворих. За минулу добу в області зареєстрували 881 випадок COVID-19. Половина хворих – жителі міста.