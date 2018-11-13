Одеський "Чорноморець" оштрафований закритими трибунами за фанатські безпорядки

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України оштрафував одеський "Чорноморець" за безпорядки їх фанатів під час матчів чемпіонату та Кубку України.

Мова йде про матчі з львівськими "Карпатами" у чемпіонаті, коли одесити поступилися 0:5. А також кубковий матч проти полтавської "Ворскли".

Читайте також: На стадіоні "Чорноморець" під час матчу Кубка України пролунав вибух: відео

КДК вирішило покарати одеський клуб "за використання та за метання в ігрову зону піротехнічних засобів, за дії вболівальників, які привели до припинення матчів", йдеться в повідомленні на сайті "Чорноморця". Клуб оштрафований на 50 тисяч гривень, а також змушений провести наступний домашній матч чемпіонату УПЛ (25 листопада проти "Арсенал-Київ) з частково закритими секторами стадіону "Чорноморець" (сектори №№ 6 і 20).

Варто нагадати, що "Чорноморець" провів матч проти луганської "Зорі" без глядачів. На такий крок керівництво клубу пішло через підозру на те, що уболівальники могли зірвати проведення матчу.