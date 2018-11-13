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      Одеський "Чорноморець" оштрафований закритими трибунами за фанатські безпорядки

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      Стадіон "Чорноморець" в Одесі
      Стадіон "Чорноморець" в Одесі / ФК "Чорноморець"

      Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України оштрафував одеський "Чорноморець" за безпорядки їх фанатів під час матчів чемпіонату та Кубку України.

      Мова йде про матчі з львівськими "Карпатами" у чемпіонаті, коли одесити поступилися 0:5. А також кубковий матч проти полтавської "Ворскли". 

      Читайте також: На стадіоні "Чорноморець" під час матчу Кубка України пролунав вибух: відео

      КДК вирішило покарати одеський клуб "за використання та за метання в ігрову зону піротехнічних засобів, за дії вболівальників, які привели до припинення матчів", йдеться в повідомленні на сайті "Чорноморця". Клуб оштрафований на 50 тисяч гривень, а також змушений провести наступний домашній матч чемпіонату УПЛ (25 листопада проти "Арсенал-Київ) з частково закритими секторами стадіону "Чорноморець" (сектори №№ 6 і 20).

      Варто нагадати, що "Чорноморець" провів матч проти луганської "Зорі" без глядачів. На такий крок керівництво клубу пішло через підозру на те, що уболівальники могли зірвати проведення матчу.

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Арсенал-Київ ФК Чорноморець
      Джерело: 24 Канал
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