Одеський губернатор пропонує прийняти закон, щоб забезпечити всі школи інтернетом і Wi-Fi

Губернатор Одеської області Максим Степанов пропонує в обов'язковому порядку забезпечити всі школи країни високошвидкісним інтернетом і Wi-Fi. А для цього – закріпити відповідне рішення на рівні Кабміну або парламенту.

Про це він заявив під час свого виступу на Всеукраїнській конференції "Нова українська школа – старт реформи, участь громад", яка відбулася 21 серпня в Києві.

"Я поставив собі за мету – забезпечити інтернет-покриттям всі навчальні заклади Одеської області. І якщо в 2017 році цей показник досягав 37%, то в 2018-му вже - 99,5%. Такий підхід повинен бути по всій країні. Тому я закликаю на законодавчому рівні або на рівні Кабінету міністрів закріпити відповідну норму. Всі школи України повинні бути забезпечені високошвидкісним Wi-Fi-з'єднанням", – заявив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Також він розповів, що на "вайфаізацію" всіх шкіл в обласному бюджеті-2018 передбачили сім мільйонів гривень.

"Якщо хочемо, щоб через 20-30 років ми обговорювали відомих на весь світ українських ТОП-менеджерів, винахідників, IT-фахівців, то потрібно вже зараз створювати комфортні умови. Потрібен рівний доступ до інформації для кожної дитини", – додав Степанов.

Як приклад він навів досвід Франції, Естонії та інших країн, де право на доступ до мережі інтернет закріплено серед невід'ємних прав людини. Відзначимо, про розвиток системи освіти і проведення WI-FI, як пріоритети свого Стратегічного плану "Розумний регіон", Максим Степанов заявив ще на початку 2017 року.