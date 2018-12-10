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      Одеський медуніверситет ніхто не захоплював: у поліції роз’яснили ситуацію

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      Події під одеським медуніверситетом
      Події під одеським медуніверситетом / Facebook-сторінка Руслана Форостяка

      У поліції запевнили, що заява Міністерства охорони здоров’я України, яке заявило про захоплення Одеського національного медичного університету, не відповідає дійсності. Насправді до закладу вищої освіти навідувалась виконавча служба.

      Про це "Українській правді" розповів голова поліції Одеси Дмитро Головін.

      24 канал повідомляв, що у МОЗ 11 грудня заявили, що вранці невідомі особи силою захопили будівлю Одеського медуніверситету та не впускали працівників на робочі місця.

      "Є рішення суду і відкрите виконавче провадження", – заявив Головін.

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      При цьому у поліції не уточнили, чого саме стосувалось рішення суду та провадження, через яке до закладу вищої освіти прийшла виконавча служба.

      Радник керівника одеської поліції Руслан Форостяк у Facebook написав, що вже тривалий час триває запекла боротьба "за вплив та контроль над цим закладом".

      Сьогодні прийшли живі та справжні судові виконавці Мін’юсту з реальним виконавчим листом справжнього суду, що іменем України ухвалив виконавче провадження, яке обов'язкове до виконання будь-кому, допоки не буде скасоване у законний спосіб,
      – зазначив Форостяк.

      "Про яких "невідомих" йдеться – незрозуміло. Тож функція поліції, у відповідності до закону про Нацполіцію України, у цьому конфлікті – виключно охорона публічного порядку, недопущення будь-яких протистоянь", – додав радник керівника одеської поліції.

       

      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Міністерство охорони здоров’я Міністерство юстиції Освіта
      Джерело: 24 Канал
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