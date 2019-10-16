Одеський морський порт тимчасово отримав нового керівника: ним став син екснардепа від компартії

Олексія Мясковського призначено тимчасовим виконувачем обов'язків директора Одеського морського торгового порту.

Як під час брифінгу розповів український прем’єр Олексій Гончарук, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 16 жовтня.

Цікаво! Шахрайство в Одеському порту: збиткові угоди та міжнародні скандали

За словами Гончарука, уряд тимчасово поклав виконання обов'язків директора Одеського порту на Мясковського та незабаром буде оголошено конкурс.

Крім того, Кабмін на засіданні 16 жовтня планував розглянути питання про звільнення всього керівництва Державної служби морського та річкового транспорту, але його перенесли на наступне засідання.

Що відомо про Олексія Мясковського

Він народився 12 лютого 1976 року в Одесі. Закінчив Одеський національний морський університет та Одеську національну юридичну академію. З 2012 року Мясковський має статус адвоката.

В Одеському порту він почав працювати у 1998 році, коли очолив комерційний відділ і відділ перемовин. Пропрацював на цій посаді до 2002 року. У 2002-му і до 2005-го Мясовський був керівником (менеджером) департаменту експорту компанії "ЧБК-Експрес".

У 2005 році Мясовський знову повернувся працювати у Одеському порту. З того часу він працювава на посадах начальника служби юридичної та договірної роботи, виконувача обов’язків заступника начальника порту з інвестиційної діяльності, начальника служби договірної та тендерної роботи. Останнє його місце роботи – начальник юридичної служби Одеського морського порту.

Цікаво, що Мясковьский – син народного депутата України, члена КПУ Михайла Мясковського, який трагічно загинув в 1996 році на трасі Одеса – Київ. Разом з ним загинув інший нардеп-одесит Сергій Драгомарецький. Мясковский і Драгомарецький очолювали умовно ліберальне крило в КПУ, мали всі шанси стати лідерами партії замість тьмяного Петра Симоненка та кардинально її змінити, пише "Думская".

Що передувало призначенню Мясковського

Раніше Одеський філіал держпідприємства "Адміністрація морських портів України" очолював Ігор Ткачук. Наказ про його звільнення 8 жовтня підписав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Підстава для звільнення – стаття Кодексу законів про працю щодо припинення повноважень посадових осіб, передає пресслужба Мінінфраструктури.

Як Ткачук втрапив у конфуз із президентом: Скільки, 120 тисяч, а у мене – 22, – Зеленського шокувала зарплата чиновника з Одеси

Також Криклій зауважив, що розпочалося оновлення менеджменту в українських портах і воно триватиме до повного перезавантаження. До цього у Мінінфраструктури анонсували звільнення керівників трьох портів (окрім Одеського, ще Чорноморського та Білгород-Дністровського). Крім того, 2 жовтня Криклій підписав наказ про звільнення керівника Миколаївського морського порту.

Ці керівники не зуміли проявити себе ефективними менеджерами, попри достатньо високу заробітну платню. Фінансовий стан підприємств погіршився, підтвердженням чого є проєкти фінансових планів на 2020 рік, які подали ці керівники. Так, було проаналізовано стан діяльності портів, фінансово-економічні показники, дохідну частину, співвідношення прибутку та витрат, і на основі проведеної оцінки було ухвалено рішення щодо їхнього звільнення,

– пояснював заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його словами, найближчим часом буде оголошено проведення "прозорих, публічних конкурсів на посади керівників морських портів, які зараз перебувають у статусі виконувачів обов’язків. Також на снові показників ефективності буде надано оцінку діяльності керівникам портів, з якими вже підписано контракти.

Зверніть увагу! Зеленський хоче заборонити екологічні інспекції в морських портах: чому і які наслідки

Які ще рішення ухвалив Кабмін на засіданні 16 жовтня

– оголосив конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства охорони здоров'я,

– продовжив до 17 жовтня терміни конкурсів на голів Держекспортконтролю, Держгеокадастру, Держлісагентства та до 22 жовтня – Укрінфрапроекту.