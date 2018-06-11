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Одеський нафтопереробний завод повернули у державну власність

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Одеський нафтопереробний завод
Одеський нафтопереробний завод / 5 канал

Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов в управління Фонду державного майна України.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на слова голови Фонду державного майна України Віталія Трубарова.

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"Я підписав акт прийому-передачі даного майна від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та його підконтрольної структури "Укрнафтопродукту", як організації, яка взяла це майно за рішенням суду на збереження і передала це майно новоствореному державному підприємству з такою ж назвою "Одеський НПЗ", – заявив Трубаров.

Він зазначив, що фактична передача триватиме до 18 червня, адже необхідно час на те, щоб забезпечити збереження даного цілісного майнового комплексу і відповідно укласти договір зі структурами, що будуть зберігати дане майно.

Якщо ми говоримо про процедуру, то етапність така: прийняття майна до себе в управління (це те, що зараз відбулося), укладення договору на охорону даного об'єкта, проведення інвентаризації даного об'єкта, проведення його оцінки, постановка на баланс з конкретною вартістю всього активу і вже після цього ми переходимо до наступного етапу" – до ухвалення управлінського рішення, що робити з цим активом,
– зазначив Трубаров.

Нагадаємо, Одеський нафтопереробний завод належав одіозному олігарху-втікачеві Сергію Курченку. Він його придбав на початку 2013 року і використовував його для оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів у вигляді реекспорту. У травні 2017 року йому пред'явили підозру в махінаціях з 800 тисячами тонн нафтопродуктів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що зараз Курченко живе і веде свій бізнес у Москві.

Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Фонд держмайна України Нафта
Джерело: 24 Канал
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