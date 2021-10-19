В одеському аеропорту затримали чоловіка з 10 кілограмами прикрас

Українець намагався перевезти з закордону до одеського аеропорту 10 кілограмів прикрас із срібла. Чоловік ховав ювелірні вироби у валізі серед особистих речей.

Зловмисник до того ж ухилявся від сплати мита. Ювелірні прикраси в нього вилучили правоохоронці. Про це повідомили 19 жовтня.

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10 кілограмів срібла

В одеському аеропорту затримали ймовірного контрабандиста. Чоловік намагався перевезти через митний кордон понад 10 кілограмів срібла.

Заховавши їх у валізі серед особистих речей, зловмисник обрав "зелений коридор". Таким чином він намагався ухилитися від сплати мита.

Чоловік з закордону ввозив кілограми срібла через аеропорт Одеси / Фото СБУ

Правоохоронці склали за цим фактом протокол про порушення митних правил. Ювелірні вироби вилучили до засідання суду.

На місці працювали співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужба України.