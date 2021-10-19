В одеському аеропорту затримали чоловіка з 10 кілограмами прикрас
Джерело:СБУ
Українець намагався перевезти з закордону до одеського аеропорту 10 кілограмів прикрас із срібла. Чоловік ховав ювелірні вироби у валізі серед особистих речей.
Зловмисник до того ж ухилявся від сплати мита. Ювелірні прикраси в нього вилучили правоохоронці. Про це повідомили 19 жовтня.
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10 кілограмів срібла
В одеському аеропорту затримали ймовірного контрабандиста. Чоловік намагався перевезти через митний кордон понад 10 кілограмів срібла.
Заховавши їх у валізі серед особистих речей, зловмисник обрав "зелений коридор". Таким чином він намагався ухилитися від сплати мита.
Правоохоронці склали за цим фактом протокол про порушення митних правил. Ювелірні вироби вилучили до засідання суду.
На місці працювали співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужба України.