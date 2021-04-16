В Одеському апеляційному суді проводять обшуки: там зараз розглядають справу Стерненка

В Одеському апеляційному суді 16 квітня почали проводити обшук. До операції залучили силовиків із різних відомств. Також там у цей момент триває слухання справи Сергія Стерненка.

Обшук проводять фахівці СБУ, САП і НАБУ. Вони підозрюють у порушенні суддю.

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Детальніше про обшуки

Як повідомили слідчі, мовиться про слідство в кримінальному провадженні щодо неправомірних дій. Решту інформації не розголошують, оскільки вона є таємницею слідства. Також невідомо, де саме в будівлі проводять цю операцію.



Силовики в приміщенні суду / Фото PavlovskyNews

Інша офіційна інформація

Як пише Суспільне, з обшуками також прийшли й до інших суддів. Зараз правоохоронці працюють у їхніх помешканнях.

Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетними судді,

– сказав представник НАБУ.

До чого тут Стерненко

На першому поверсі будівлі суду зараз триває засідання, учасником якого є Сергій Стерненко. Він намагається там домогтися скасування вироку із 7-річним ув'язненням. Чи пов'язані обшуки з цією справою – невідомо.

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Сергій Стерненко на слуханні своєї справи / Фото PavlovskyNews

Що відомо про справу Сергія Стерненка