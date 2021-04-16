В Одеському апеляційному суді проводять обшуки: там зараз розглядають справу Стерненка

В Одеському апеляційному суді 16 квітня почали проводити обшук. До операції залучили силовиків із різних відомств. Також там у цей момент триває слухання справи Сергія Стерненка.
Джерело:PavlovskyNews
Обшук проводять фахівці СБУ, САП і НАБУ. Вони підозрюють у порушенні суддю.
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Детальніше про обшуки
Як повідомили слідчі, мовиться про слідство в кримінальному провадженні щодо неправомірних дій. Решту інформації не розголошують, оскільки вона є таємницею слідства. Також невідомо, де саме в будівлі проводять цю операцію.
Силовики в приміщенні суду / Фото PavlovskyNews
Інша офіційна інформація
Як пише Суспільне, з обшуками також прийшли й до інших суддів. Зараз правоохоронці працюють у їхніх помешканнях.
Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетними судді,
– сказав представник НАБУ.
До чого тут Стерненко
На першому поверсі будівлі суду зараз триває засідання, учасником якого є Сергій Стерненко. Він намагається там домогтися скасування вироку із 7-річним ув'язненням. Чи пов'язані обшуки з цією справою – невідомо.
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Сергій Стерненко на слуханні своєї справи / Фото PavlovskyNews
Що відомо про справу Сергія Стерненка
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили в організації викрадення у 2015 році колишнього депутата райради Сергія Щербича.
- Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами (мовиться про 300 гривень). Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в тиску на суд.
- 9 квітня суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту Сергію Стерненку. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.