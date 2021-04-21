В електротранспорті Одеси мають невдовзі запровадити оплату через QR-коди. Міська рада вже веде перемовини з банком про безконтактну оплату в тролейбусах та трамваях.

Схожа система вже кілька років працює у Львові, Вінниці, Житомирі, тощо. QR-коди для проїзду створюють спільно з "Приватбанком".

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Що відомо про QR-коди для оплати проїзду в Одесі

Петро Обухов, одеський депутат у своєму фейсбуці зазначив, що перемовини з банком вже на стадії підписання договору.

Це дозволить розмістити в кожному вагоні електротранспорту уникальний QR-код.

Сканувати його можна тільки з додатком цього банку, але оплату можна здійснювати з рахунків інших банків.

Проект хороший тим, що його можна впровадити дуже швидко. Я сподіваюся, що вже через пару місяців це запрацює. Це, звичайно, не справжній електронний квиток, але оплата по безналу давно потрібна,

– пояснив депутат.

Він також додав, що квиток, куплений по QR-коду треба буде показати водієві або кондуктору на екрані свого смартфону.

Зверніть увагу! Оплата проїзду через QR-код – це лише перший крок до запровадження е-кивтка. У Львові вже закупили та встановили першу партію валідаторів для системи електронного квитка, яку планують запровадити вже на початку 2022 року.