В одеському готелі знайшли труп чоловіка

За даними ЗМІ, в одеському готелі "Зірка" чоловікові стало погано й він знепритомнів. Коли поліція прибула ні місце, той був уже мертвий. Ймовірною причиною називають відривання тромбу.

Чоловік втратив свідомість в одному з номерів готелю. Він розташований на Успенській. Тіло виявили 11 жовтня. У поліції ще не прокоментували інформацію.

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Випивав напередодні

У готелі "Зірка" на Успенській в одному з номерів чоловікові стало погано і він втратив свідомість. Коли поліцейські прибули на місце, 39-річний чоловік був уже мертвий.

Ймовірною причиною трагедії медики називають відривання тромбу. У ЗМІ кажуть, що поліцейські оглянули труп чоловіка. Він напередодні вживав спиртне.

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