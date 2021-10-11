В одеському готелі знайшли труп чоловіка
11 жовтня 2021 , 11:23Читать новость на русском
Джерело:УСІ
За даними ЗМІ, в одеському готелі "Зірка" чоловікові стало погано й він знепритомнів. Коли поліція прибула ні місце, той був уже мертвий. Ймовірною причиною називають відривання тромбу.
Чоловік втратив свідомість в одному з номерів готелю. Він розташований на Успенській. Тіло виявили 11 жовтня. У поліції ще не прокоментували інформацію.
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Випивав напередодні
У готелі "Зірка" на Успенській в одному з номерів чоловікові стало погано і він втратив свідомість. Коли поліцейські прибули на місце, 39-річний чоловік був уже мертвий.
Ймовірною причиною трагедії медики називають відривання тромбу. У ЗМІ кажуть, що поліцейські оглянули труп чоловіка. Він напередодні вживав спиртне.
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