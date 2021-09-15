В одеському гуртожитку робочі забризкали студентів сльозогінним газом

У гуртожитку Одеського коледжу транспортних технологій сталася сутичка між студентами та працівниками, які ремонтували фасад. Підлітків, ймовірно, забризкали газовим балончиком, тому довелося кілька разів викликати швидку.

Це сталося ще вночі 13 вересня, проте розголосу історія набула тільки через 2 дні. До конфлікту нібито призвело те, що робочі чіплялися до студентки, яка там живе.

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Стіна гуртожитку, де нібито забризкали студентів / Фото Odessa online

Чому стався конфлікт

За словами потерпілих, робочі почали приставати до студентки старших курсів. Вона поскаржилася на це своїм друзям.

Тоді студенти вирішили піти "розібратись" і почався конфлікт. Під час нього робочий витягнув перцевий балончик і забризкав кількох підлітків. Це відбувалося в коридорі гуртожитку.

Повідомляють, що швидка допомога приїжджала кілька разів за ніч. Нібито там періодично комусь ставало погано. Зокрема, кілька дівчат непритомніли, а в одного хлопця було сильне печіння в грудях, яке залишалося й наступного дня.

Погрожували виселенням

Мовиться про гуртожиток на вулиці Степовій. Журналістам про цей випадок розповіли батьки студентів, які постраждали.

За їх словами, керівниця гуртожитку пригрозила потерпілим виселенням, якщо хтось звернеться до поліції. Проте слід зазначити, що жодного підтвердження цьому не надали.

Керуюча спочатку вигнала дітей на вулицю, щоб приміщення провітрилися, а коли вони зайшли назад, в коридорах ще відчувався газ. Діти, закутавшись в ковдри, сиділи на балконах. Керівниця гуртожитком сказала їм не писати заяву в поліцію. А того, хто це зробить – виселять із гуртожитку,

– розповіли батьки потерпілого студента.

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Балкони, де ховалися студенти / Фото Odessa online

Адміністрація закладу все заперечує

Журналістам вдалося поспілкуватися з директором коледжу Іосифом Дидишко. Він нібито різко висловлювався щодо цього інциденту й заперечив, що таке було.

Крім цього, він сказав, що студентам ніхто не погрожував виселенням. У поліції сказали, що до них справді зверталася студентка, яка скаржилася на приставання робочих. Але вона згодом забрала свою заяву.



Вхід цього гуртожитку на Степовій / Фото Odessa online