В Одеському крематорії ледве встигають спалювати тіла померлих від COVID-19
Джерело:УСІ
У крематорії Одеси щодня спалюють близько 40 померлих внаслідок коронавірусу. Тому співробітники ледве встигають кремувати людей. До того ж біля будівлі збирається величезна кількість людей на поховання. Через це поминальну службу скоротили до 20 хвилин.
Одеський крематорій розташований на Таїровському кладовищі. Він один із трьох таких закладів в Україні. Про збільшення кількості померлих розповіли 21 жовтня.
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40 померлих за день
В одеському крематорію спалюють за день велику кількість людей. Їх щонайменше – 40. Щоб у будинку не збиралися великі черги, церемонії відспівування і прощання з померлим довелося скоротити до 20 хвилин. Процес поховання відбувається надворі. Потім покійних поміщають в піч.
Масово кремують померлих від коронавірусу в Одесі / Фото УСІ
Завідувач крематорію Володимир Букач каже, що до Одеси звозять померлих з багатьох областей. Саме тому тіл назбиралося так багато. Кожне кремування розписане за годинами.
До нас везуть тіла зі всієї Одеської області і навіть з Миколаєва та Херсона. Напевно, це пов'язано з тим, що в Україні всього три крематорії. Дуже схожа ситуація на ту, що була навесні минулого року. У нас все розписано з ранку до вечора,
– розповів Володимир Букач.
До Одеси звозять багато хворих / Фото УСІ
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