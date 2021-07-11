На одеському пляжі помітили туристку з татуюваннями свастики й Гітлера

На одеському пляжі помітили дівчину з незвичайними татуюваннями. Ззаду на ній був малюнок свастики, а на руці – обличчя, схоже на Адольфа Гітлера.

Туристка гуляла на пляжі у купальнику, коли її помітили інші відпочивальники.

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Реакція українців

Користувачі мережі по-різному відреагували на татуювання дівчини. Одні різко розкритикували її у коментарях, інші наголосили, що малюнки – лише її справа:

"Її тіло – її діло";

"Це родимі плями";

"Забороніть таиких, будь ласка";

"Очевидно, що дівчинка не місцева";

"Ще б вона сама знала, що це означає".



Тату з Гітлером на руці дівчини / Фото "Х**вая Одесса"

Інший цікавий випадок з тату

Нещодавно у мережі розповіли історію, як розлючена дівчина випадково дізналася про зраду свого партнера та вирішила оригінально помститись. Пара пішла на побачення у тату-салон, де хлопець мав набити ім'я дівчини, а вона – його.