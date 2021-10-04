На одеському пляжі "поселився" гігантський морж із піску: дивовижні фото скульптури

На одеському пляжі "Ланжерон" 4 жовтня зліпили велетенського моржа з піску. На його створення в 30 людей пішло приблизно 5 годин.

Висота фігури 1,5 метра, а довжина – понад 6,5. Створювали скульптуру одеські любителі загартовування – члени клубу Моржі Одеси.

Нещодавно У Данії побудували найвищий у світі замок з піску: вражаючі фото та відео

Звернулися до відомої скульпторки

Керувала робочим процесом відома одеська скульпторка Ірина Загайчук. Вона є постійною учасницею та кількаразовою переможницею Odessa Sand Fest.

Одеські моржі звернулися з проханням допомогти зробити красивого моржа. Ми із задоволенням погодилися. Носили й трамбували пісок всі разом, а ось деталізацію вже робили ми з Денисом Шевченко,

– розповіла Загайчук.

Також вона додала, що зробити таку велику скульптурку вдалося лише завдяки тому, що до цього залучили багато людей. На фото помітно, що частина з учасників дійства були в купальниках і плавках.

Створення моржа з піску на пляжі в Одесі / Фото "Думская"

Керівник клубу моржів Одеси Дмитро Юркін розповів, що скульптуру створили до Дня моря. На його думку, вона сприятиме популяризації загартовування і здорового способу життя.

Також чоловік розповів, що сезон моржування стартував на минулих вихідних. Проте для бувалих моржів ще надто тепло, оскільки температура води сягає 16 градусів. Тому Юркін зазначив, що акція більш важлива для новачків – щоб вони могли втягнутися та зарядитися позитивними емоціями.

Розташування пляжу "Ланжерон, де створили фігуру / Карта google