Він озброєний артилерійською установкою, 4 кулеметами та вертолітним майданчиком. За попередньою інформацією, корабель має бути в Одесі до 4 червня.

Передісторія Корабель флоту Великої Британії увійшов в Чорне море: прямує до Одеси – відео

Що відомо про британський корабель

HMS Trent P224 зайшов у Чорне море 16 травня у відповідь через напруження ситуації в азово-чорноморському регіоні.

Корабель ввели до складу військово-морських сил Британії у серпні 2020 року.



Корабель Великої Британії зайшов до Одеського порту / Фото "Думская"

З квітня 2021 року він базується в британському порту Гібралтар: виконує завдання в Середземному морі і Гвінейській затоці.



Вертолітний майданчик / Фото "Думская"

Основне призначення патрульного корабля – протистояння тероризму, піратству та контрабанді.

За даними місцевих ЗМІ, морські піхотинці з Великої Британії не планують зустрічатися з журналістами та проводити екскурсії на кораблі.

Характеристики корабля: коротко