В Одеському порту пришвартувався британський патрульний корабель: фото

Британський патрульний корабель HMS Trent P224 зайшов до Одеського морського порту о 10:30 18 травня. Це одне з новітніх суден британського флоту.
Він озброєний артилерійською установкою, 4 кулеметами та вертолітним майданчиком. За попередньою інформацією, корабель має бути в Одесі до 4 червня.
Передісторія Корабель флоту Великої Британії увійшов в Чорне море: прямує до Одеси – відео
Що відомо про британський корабель
HMS Trent P224 зайшов у Чорне море 16 травня у відповідь через напруження ситуації в Азово-Чорноморському регіоні. Корабель ввели до складу військово-морських сил Великобританії у серпні 2020 року.
Корабель Великої Британії зайшов до Одеського порту / Фото "Думская"
З квітня 2021 року він базується в британському порту Гібралтар: виконує завдання в Середземному морі і Гвінейській затоці.
Вертолітний майданчик / Фото "Думская"
Основне призначення патрульного корабля – протистояння тероризму, піратству та контрабанді.
За даними місцевих ЗМІ, морські піхотинці з Великої Британії не планують зустрічатися з журналістами та проводити екскурсії на кораблі.
Характеристики корабля: коротко
- Довжина судна – 90 метрів, ширина – 13, осадка – 3,8 метра.
- Водотоннажність становить понад 2 тисячі тонн.
- Максимальна швидкість – 25 вузлів (46,3 кілометра на годину).
- Корабель може перебувати в автономному режимі до 35 діб з 60 членами екіпажу на борту.