На Одеському припортовому заводі ухилялись від сплати податків: збитки складають 41 мільйон

20 травня 2021 , 11:21
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Джерело:

ДФС

Працівники ДФС виявили оборудку в Одеському припортовому заводі. Через ухиляння від сплати податків державний бюджет зазнав збитків понад на 41 мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та в Одеській області. Вони вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують припущення слідства.

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Що відомо про інцидент

  • Службовці Одеського припортового заводу закуповували природний газ для виробництва аміаку та карбаміду.
  • Добриво реалізовували на території України.
  • У 2020 році на заводі виготовили хімічних речовин більше, ніж задокументували.
  • Решту – продали за готівку без відображення у податковій та фінансових звітностях.
  • За попередніми підрахунками, "тіньова" реалізація завдала збитків в особливо великих розмірах.
  • Досудове слідство триває.
Зверніть увагу! У травні працівники Державної фіскальної служби провели масштабні обшуки в Києві на комунальних та державних підприємствах. Зокрема, Інституті земельних відносин розслідують справу про збитки у 19,5 мільйонів гривень.
Автор: Вікторія Андрєєва