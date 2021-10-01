Ймовірно, постачальникам така ціна виявилась низькою. Адже багато компаній у жовтні пропонують місячний тариф за мінімум 30 гривень.

Цікаво Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Ніхто не погодився на таку ціну

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова не зміг закупити газ для гуртожитків №1, 2, 4, 5 і 6 за ціною 25 гривень за кубометр. Повідомляють, що запланований на 27 вересня тендер зірвався, бо жодна компанія не захотіла постачати газ за такою ціною.

У зв'язку з цим 1 жовтня профком студентів Одеського університету Мечникова попередив жителів гуртожитків, що газ можуть відключити.