В Одеському університеті Мечникова буде холодно: виш не зміг закупити газ
Джерело:"Думская"
Одеський національний університет імені Мечникова не зміг закупити газ для гуртожитків №1, 2, 4, 5 і 6 за 25 гривень за кубометр. Жодна компанія не погодилась постачати газ за такою ціною.
Ймовірно, постачальникам така ціна виявилась низькою. Адже багато компаній у жовтні пропонують місячний тариф за мінімум 30 гривень.
Цікаво Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників
Ніхто не погодився на таку ціну
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова не зміг закупити газ для гуртожитків №1, 2, 4, 5 і 6 за ціною 25 гривень за кубометр. Повідомляють, що запланований на 27 вересня тендер зірвався, бо жодна компанія не захотіла постачати газ за такою ціною.
У зв'язку з цим 1 жовтня профком студентів Одеського університету Мечникова попередив жителів гуртожитків, що газ можуть відключити.Зверніть увагу! Тарифи для населення у різних постачальників коливаються від 7,99 гривні до 31,06 гривні за кубометр газу. Водночас Нафтогаз у тарифі для бізнесу "Все включено" пропонує 29,46 гривні за 1 кубометр.
- В університеті запланували провести новий тендер 18 жовтня.
- Ціну на закупівлю 11200 кубометрів газу підвищили з 280 до 392 тисяч гривень.
- Цих запасів повинно вистачити до кінця року.