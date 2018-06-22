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Одеському активісту через два тижні після нападу надали держохорону

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Віталій Устименко
Віталій Устименко / Фото з соцмереж

Главі місцевої організації ВО "Автомайдан" Віталію Устименку, на життя якого 5 червня скоєно замах, правоохоронці нададуть охорону.

Про це написав активіст у Facebook.

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"Через два тижні після замаху мені надано державну охорону", – зазначив він.

Також активіст заявляє, що припиняє роботу на ТРК "Одеса". Він не вказує причину, але каже, що вона зовсім не та, яку "міг собі уявити раніше" і не пов'язана з тиском на нього людей, "які володіють містом".

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня, жертвою нападу став одеський активіст, лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко. Він є членом Ради громадського контролю НАБУ. На нього напали двоє невідомих із ножем.

Теги: Новини України Новини Одеси Автомайдан Поліція
Джерело: 24 Канал
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