З одеської колонії крали метал на понад 200 мільйонів: підозрюють тюремників
Джерело:ДБР
Агенди ДБР наприкінці жовтня запобігли викраденню великої кількості металу з території одеської колонії №51. Наразі установа не працює та перебуває в стані ліквідації. Проте продати її поки не зможуть, оскільки суд наклав арешт на цей комплекс будівель.
Якби зловмисникам не завадили, вони б збагатилися на 223 мільйони гривень. Детальніше про викриту схему правоохоронці розповіли вже 17 листопада. За їхніми словами, до розкрадання причетні представники 2 пенітенціарних установ.
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Що саме там викрадали
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні керівники ліквідаційної комісії, а також представники "Південної виправної колонії".
Ці люди нібито організували схему вивезення брухту з території держустанови. Окрім цього, до схеми залучили й працівників "Одеської виправної колонії № 14".
Зловмисники незаконно демонтували металеві конструкції та різне обладнання. Згодом вони його мали продати. Проте в жовтні суд наклав арешт на всі приміщення нефункціонуючої колонії. Це зробили після клопотання ДБР.
Територія колонії, з якої викрадали метал / Фото ДБР
Детальніше про намагання продати колонію
Одеську колонію №51 закрили після бунту в'язнів. Згодом її виставили на продаж за 223 мільйони. Проте ніхто так і не зголосився її придбати на жодному з аукціонів.
Вчетверте проводили аукціон в жовтні. Однак завадила ця схема розкрадання металу. Комплекс будівель зняли з продажу після накладання арешту Київським райсудом Одеси.
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