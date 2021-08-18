Одесою пройшла колона мусульман: відео з місця

На Черемушках в Одесі 18 серпня відбулася велика хода мусульман. Це там відбувається щорічно в один і той самий день.

На відео з місця видно, що жінки там були в хіджабах і мали зелені хустини на спині. Чоловіки розмахували прапорами з арабським письмом. Їх супроводжували правоохоронці.

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Що це за захід

Цей захід присвячений дню скорботи Ашура. Ходою вшановують пам'ять імама Хусейна, якого вбили в 680 році.

Цей захід організували шиїти – прихильники течії ісламу, яка визнала Алі ібн Абу Таліба (брата пророка Мухамеда). Центром таких траурних походів є місто Кербела. Там, за переказами, похований Хусейн.

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Інше свято мусульман

20 – 23 липня мусульмани почали відзначати Курбан-байрам. Це одне з головних свят в ісламі. Тому до мечетей у містах України на початку святкування прийшли багато вірян.

Зокрема, у Києві вони збиралися на території мечеті "Ар-Рахма". У цей день туди прибув верховний муфтій Ахмед Тамім.