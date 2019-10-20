Одесою проїхався найдовший трамвай в Україні: вражаючі фото

В Одесі вперше випробували найдовший в Україні трисекційний трамвай Odissey MAX, довжина якого становить майже 31 метр.

Про це повідомив директор підприємства КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман у Facebook.

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Складається трамвай з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно, проте посадкових є лише 62 місця.

Вартість трамвая становить 18 мільйонів гривень, натомість західні аналоги коштують 1,5 мільйони євро.

Одесити припускають, що працювати трисекційний вагон буде в пікові години на маршруті №26 (Старосенная площа – 11-я станція Люстдорфської дороги).

За даними місцевих ЗМІ, ще один такий трамвай обіцяють зібрати до нового року. Всього за програмою розвитку електротранспорту в Одесі повинні зібрати шість таких трамваїв "Одіссей-Макс", а також 24 звичайних, "коротких" Одіссея.