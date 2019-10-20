23:45
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Одесою проїхався найдовший трамвай в Україні: вражаючі фото

      279 Читать новость на русском
      Одесою проїхався найдовший трамвай в Україні
      Одесою проїхався найдовший трамвай в Україні / Фото з Фейсбук-сторінки Дмитра Жемана

      В Одесі вперше випробували найдовший в Україні трисекційний трамвай Odissey MAX, довжина якого становить майже 31 метр.

      Про це повідомив директор підприємства КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман у Facebook.

      Цікаво! Австралійська авіакомпанія встановила новий рекорд найдовшого у світі авіаперельоту

      Складається трамвай з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно, проте посадкових є лише 62 місця.

      Вартість трамвая становить 18 мільйонів гривень, натомість західні аналоги коштують 1,5 мільйони євро.

      Одесити припускають, що працювати трисекційний вагон буде в пікові години на маршруті №26 (Старосенная площа – 11-я станція Люстдорфської дороги).

      За даними місцевих ЗМІ, ще один такий трамвай обіцяють зібрати до нового року. Всього за програмою розвитку електротранспорту в Одесі повинні зібрати шість таких трамваїв "Одіссей-Макс", а також 24 звичайних, "коротких" Одіссея.

      blog_ava
      У Києві в аварії загинула мотоблогерка Кузавова: що відомо, – фото з місця трагедії
      сьогодні
      3537
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Транспорт Новини Одеси Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      сьогодні , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 71
      Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      сьогодні , 22:00 Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      Ірина Вихрущ 765
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      сьогодні , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 742
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 1517
      Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      Марія Бондар 536
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук