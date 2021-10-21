В Одесу прибуло дослідницьке судно Belgica, яке Україні подарувала Бельгія

У порт Одеси 21 вересня прибуло дослідницьке судно Belgica з Бельгії. На борту судна є 5 лабораторій.

Корабель пришвартувався на морському вокзалі об 11:15. Він зупинився біля криголама James Clark Ross.

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Про те, що судно безкоштовно передадуть Україні стало відомо наприкінці липня 2021 року. Урочиста церемонія передачі відбулася 13 вересня на військово-морській базі у бельгійському селі Зебрюгге.

1 жовтня Belgica покинула батьківщину та взяла курс на Одесу. Під час мандрівки на борту була команда українських вчених, яка проводила низку важливих дослідів.

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Що відомо про судно Belgica

Корабель побудували 1984 року.

Його довжина становить 51,12 метра, ширина – 10 метрів, осадка – 4,6 метра, водотоннажність – 1 200 тонн.

Максимальна відстань, яку може проплисти Belgica без дозаправлення, становить 37 тисяч кілометрів при швидкості 22 кілометри на годину.

Максимальна швидкість судна – 25 кілометрів на годину.

На борту є 5 лабораторій: рибальська, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна.

Екіпаж становить 15 осіб, а науковий склад – 16 працівників.

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