Близько 15:00 в Одесі приземлився важкий військово-транспортний Airbus A400M Atlas королівських військово-повітряних сил Великобританії.

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З якою метою літаки прибули в Одесу

Борт ZM418 вилетів з британської бази Брайз Нортон в 9:00. Пролетівши над усією Європою, через 3 години він сів в Одесі. Зазначили, що "Атласи" досить рідко гостюють в Одесі. Зазвичай вони перевозять техніку для навчань "Сі Бриз": обладнання для водолазів, барокамери та невеликі катери. Наразі невідомо, що привіз рейс, який прилетів сьогодні.

Згодом в Одесі приземлився американський Boeing C-40A Clipper. Літак прибув з Хорватії. Цей рейс часто буває в Україні. Він перевозить особовий склад підрозділів НАТО.



Літак НАТО в Одесі / Фото "Думская"

Авіація НАТО у серпні кілька разів підіймалася над Балтійським морем

Протягом 2 – 8 серпня винищувачі повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії 3 рази підіймалися в небо для супроводу російських військових літаків. Мовиться про 11 літаків.

Перед тим, наприкінці липня, винищувачі НАТО перехопили російську авіацію над Балтійським морем.