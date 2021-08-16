Такий же вантаж прибув до порту "Південний" із цієї країни 9 серпня. Тоді затримали 3 підозрюваних. Наразі правоохоронці намагаються встановити їхню причетність до нового вантажу.

Минулий раз 60 кілограмів кокаїну у контейнерах з бананами: в Одесі виявили наркотрафік до ЄС

Знову було 60 кілограмів

Загалом у партії контрабанди було 50 брикетів забороненої речовини. Вартість правоохоронці вирахували за приблизними цінами "чорного ринку".

Наркотики були пофасовані в прямокутні пакунки по 240 грамів. Відповідно, зальна вага контрабанди – 60 кілограмів.

Виявили нову партію кокаїну в порту Одеси / Фото Прокуратури Одещини

Що було минулого разу

Правоохоронці тоді затримали 3 чоловіків.

Вони є громадянами України, Албанії та Румунії.

На думку слідчих, кокаїн хотіли переправити в країни Європейського Союзу.

Їх судитимуть за статтею про контрабанду наркотичних засобів.

Вона передбачає від 5 до 8 років в'язниці.

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