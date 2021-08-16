В Одесу вдруге привезли кокаїн на 10 мільйонів: знову ховали в бананах

16 серпня 2021 , 19:04
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Джерело:

Прокуратура Одещини

В Одесі 15 серпня вже вдруге за кілька днів виявили партію кокаїну на 10 мільйонів. Його знову заховали між ящиками бананів з Еквадору.

Такий же вантаж прибув до порту "Південний" із цієї країни 9 серпня. Тоді затримали 3 підозрюваних. Наразі правоохоронці намагаються встановити їхню причетність до нового вантажу.

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Знову було 60 кілограмів 

Загалом у партії контрабанди було 50 брикетів забороненої речовини. Вартість правоохоронці вирахували за приблизними цінами "чорного ринку".

Наркотики були пофасовані в прямокутні пакунки по 240 грамів. Відповідно, зальна вага контрабанди – 60 кілограмів.

Виявили нову партію кокаїну в порту Одеси / Фото Прокуратури Одещини

Що було минулого разу

  • Правоохоронці тоді затримали 3 чоловіків.
  • Вони є громадянами України, Албанії та Румунії.
  • На думку слідчих, кокаїн хотіли переправити в країни Європейського Союзу.
  • Їх судитимуть за статтею про контрабанду наркотичних засобів.
  • Вона передбачає від 5 до 8 років в'язниці.

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Автор: Олександр Марчак