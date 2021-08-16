В Одесу вдруге привезли кокаїн на 10 мільйонів: знову ховали в бананах
Джерело:Прокуратура Одещини
В Одесі 15 серпня вже вдруге за кілька днів виявили партію кокаїну на 10 мільйонів. Його знову заховали між ящиками бананів з Еквадору.
Такий же вантаж прибув до порту "Південний" із цієї країни 9 серпня. Тоді затримали 3 підозрюваних. Наразі правоохоронці намагаються встановити їхню причетність до нового вантажу.
Минулий раз 60 кілограмів кокаїну у контейнерах з бананами: в Одесі виявили наркотрафік до ЄС
Знову було 60 кілограмів
Загалом у партії контрабанди було 50 брикетів забороненої речовини. Вартість правоохоронці вирахували за приблизними цінами "чорного ринку".
Наркотики були пофасовані в прямокутні пакунки по 240 грамів. Відповідно, зальна вага контрабанди – 60 кілограмів.
Виявили нову партію кокаїну в порту Одеси / Фото Прокуратури Одещини
Що було минулого разу
- Правоохоронці тоді затримали 3 чоловіків.
- Вони є громадянами України, Албанії та Румунії.
- На думку слідчих, кокаїн хотіли переправити в країни Європейського Союзу.
- Їх судитимуть за статтею про контрабанду наркотичних засобів.
- Вона передбачає від 5 до 8 років в'язниці.
Зауважте СБУ ліквідувала в Україні міжнародну банду, що збувала контрабандний кокаїн: фото, відео
Правоохоронці виявили кокаїн під Одесою: дивіться відео Держприкордонслужби