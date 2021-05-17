В Одесу завітав Мойсей: затопило більшість вулиць міста – відео

В соціальних мережах користувачі публікують відео потопу в Одесі. Вулиці перетворились на річки, машини ледь рухаються у водному потоці.
Джерело:24 канал
У мережі також жартують, що частиною вулиць швидше пересуватися вплав. Крім рясного дощу, місцями ще й випав град.
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Потоп в Одесі: деталі
Одесу з обіду 17 травня накрило дощами.
Рясні опади в Одесі :відео
Ймовірно, причина у забитих комунікаціях, оскільки неподалік центрального пляжу б'є фонтан із бруду та стікає в море.
Фонтан бруду: відео
Містяни, які не мають авто, відчувають наслідки стихій по-своєму.
Пішоходи в Одесі в зливу: відео
Ймовірно, опади продовжаться, тому не виходьте з дому без особливої потреби, оминайте старі дерева та бережіть себе.