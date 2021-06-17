Водночас у місті готувалися і до подальшого погіршення погодних умов, зокрема 18 червня. Однак дощ відновився швидше, ніж прогнозували.

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В Одесі знову дощить

У мережі оприлюднили відео, на яких помітно, що у місті ллє дощ, а на вулицях збирається вода, яка не встигає стекти у дощоприймачі.

Наслідки негоди в Одесі: дивіться відео

Комунальники ремонтували дощоприймачі

В Одесі тривалий час йдуть дощі. Найбільше за останній час місто потерпало від негоди 15 червня. Тоді була не тільки злива, а й шквальний вітер.

Після тривалих дощів та потопів 17 червня комунальники вирішили, що все ж потрібно ремонтувати дощоприймачі.

Окрім цього, на вулицях зафіксували автомобіль для відкачування води.

Довідка. Синоптики прогнозують негоду на Одещині 18 червня. Продовжать падати дощі, очікують грози, місцями град та шквальні пориви вітру. Температура повітря становитиме від +24 до +26 градусів.