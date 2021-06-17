Не встигли оговтатися від попередньої: Одесу знову накрила злива

В Одесі ввечері 17 червня знову йде дощ та вже затопило вулиці. Протягом дня комунальники розчищали дощоприймачі та відкачували воду після попередньої зливи.

Водночас у місті готувалися і до подальшого погіршення погодних умов, зокрема 18 червня. Однак дощ відновився швидше, ніж прогнозували.

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В Одесі знову дощить

У мережі оприлюднили відео, на яких помітно, що у місті ллє дощ, а на вулицях збирається вода, яка не встигає стекти у дощоприймачі.

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Комунальники ремонтували дощоприймачі

В Одесі тривалий час йдуть дощі. Найбільше за останній час місто потерпало від негоди 15 червня. Тоді була не тільки злива, а й шквальний вітер.

Після тривалих дощів та потопів 17 червня комунальники вирішили, що все ж потрібно ремонтувати дощоприймачі.

Окрім цього, на вулицях зафіксували автомобіль для відкачування води.