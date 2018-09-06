Одесу накрила потужна злива: вулиці затопило, місто зупинилось у заторах

Ввечері 5 вересня в Одесі пройшла потужна злива, яка підтопила вулиці у декількох районах приморського міста. У центрі Одеси виникли проблеми із рухом транспорту: автівки зупинились у заторах.

Про це інформує місцеве видання 048.ua.

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Якщо на Фонтані зафіксували невеликі опади, то Пересип і Котовського сильно заливало. Вода піднялася вище тротуарів, а центр міста зупинився у заторах,

– зазначили у виданні.

На відео, оприлюднених у мережі видно, як автомобілі "перепливають" затоплені ділянки на дорогах Одеси.

Окрім цього, під час зливи у Малиновському районі Одеси затопило вулицю Промислову на перетині вулиць Хімічної та Миколи Боровського. Через це зупинився рух тролейбуса №8.

Потужна злива підтопила Одесу:

Вулиці Одеси перетворилися на ріки:

Нагадаємо, 6 вересня в Україні очікується погіршення погодних умов. На території західних та південних областей пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися поривами вітру.