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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одесу посилено охороняють понад 1500 правоохоронців

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Одесу посилено охороняють понад 1500 правоохоронців
Одесу посилено охороняють понад 1500 правоохоронців / Фото з вільних джерел

У вівторок, 10 квітня, в Одесі розпочалися заходи, які присвячені 74-й річниці визволення Одеси у Другій світовій війні. У зв'язку з цим посилено патрулювання вулиць та місць масового скупчення громадян.

Про це інформує поліція Одеси.

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Представники патріотичної громадськості і проросійські налаштовані одесити зазвичай зустрічаються на Алеї Слави.

"Ситуація в місті контрольована та стабільна. У поліції достатньо сил та засобів, аби не допустити провокацій", – переконаний начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

Для забезпечення публічного порядку та своєчасного реагування на зміни в оперативній ситуації в Одесі залучені понад 1500 правоохоронців, серед яких – близько 300 бійців Національної гвардії України.

У поліції зазначають, що вулиці Одеси максимально перекриті правоохоронцями. У парку імені Шевченка на Алею Слави пускають через рамки з металодетектором.

У парку імені Шевченка металодетектори
У парку імені Шевченка металодетектори

Раніше повідомлялося, що платна стоянка поблизу моря в Одесі знову опинилась в центрі уваги. Активісти продовжують боротьбу із незаконним шлагбаумом, який приватна фірма встановила на вулиці Каманіна кілька місяців тому.

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 Канал
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