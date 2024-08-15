Буде смачно Навіть яєць не треба: елементарний рецепт сонячного сирника
Шарлотка на кефірі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 140 грамів манки;
– 120 грамів борошна;
– 190 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 8 грамів розпушувача;
– 800 грамів яблук;
– 35 мілілітрів олії.
Приготування:
- Рецепт Марко Черветті: шарлотка з італійським шармом. Як спекти шарлотку на кефірі з манкою Замісіть тісто До кефіру додайте цукор, манку та яйця, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб манка настоялася. Додайте борошно з розпушувачем, ванільний цукор та олію. Підготуйте яблука Яблука почистьте й дрібно наріжте кубиком. До свого смаку додайте корицю та цедру. Додайте яблука в тісто та перемішайте. Випікайте шарлотку Форму застеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто та випікайте 45 хвилин за 180°С.