Буде смачно Навіть яєць не треба: елементарний рецепт сонячного сирника

Шарлотка на кефірі

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 140 грамів манки;

– 120 грамів борошна;

– 190 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 8 грамів розпушувача;

– 800 грамів яблук;

– 35 мілілітрів олії.

Приготування:

Рецепт Марко Черветті: шарлотка з італійським шармом. Як спекти шарлотку на кефірі з манкою Замісіть тісто До кефіру додайте цукор, манку та яйця, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб манка настоялася. Додайте борошно з розпушувачем, ванільний цукор та олію. Підготуйте яблука Яблука почистьте й дрібно наріжте кубиком. До свого смаку додайте корицю та цедру. Додайте яблука в тісто та перемішайте. Випікайте шарлотку Форму застеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто та випікайте 45 хвилин за 180°С.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний медовик з вишнями.