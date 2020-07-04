Преміальний ресторан "Аляска" у Києві на вулиці Січових Стрільців працював після 23 години. Хоча у столиці діють карантинні обмеження, згідно з якими ресторани мали б закриватися о 22:00.

Факт того, що елітний клуб "Аляска" працює у заборонений час, зафіксував журналіст "Української правди" пізно ввечері 3 липня.

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Видання опублікувало відео, зняте о 23:08 – за понад годину після часу, з якого заклад вже мав би бути зачиненим. На сайті ресторану вказано, що у п’ятницю робочий день – з 12:00 до 06:00.

У коментарях, зауважимо, дописувачі вказують, що, мовляв, гості просто доїдають те, що замовили раніше. А заклад після 22 години замовлень не приймає.

Утім, інші користувачі соцмережі вказують, що таких працюючих закладів у Києві, які ігнорують карантинні обмеження, вони помічають чимало і регулярно.

"Аляска", додамо, вважається закладом преміумкласу та одним із найдорожчих у Києві, хоча й далеко не найдорожчим.



Для порівняння: у ресторані " Велюр" філе чилійського сібаса коштувало приблизно 3000 гривень, а от у " Алясці" – лише 1120. Щоправда, ані в одному, ані в іншому випадку вага страви у меню не вказана.

Нагадаємо, 1 липня міський голова Києва Віталій Кличко відповідно до рішення уряду оголосив про те, що столиця посилює протиепідемічні заходи й карантинні обмеження.

Зокрема, закладам громадського харчування та кінотеатрам дозволено працювати лише до 22 години.

Адже у Києві одна із найгірших ситуацій з коронавірусом серед усіх регіонів країни – станом на 3 липня вже 5347 випадків COVID-19, 112 людей померли.