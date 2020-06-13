Всі звикли, що судді покривають суддів, поліцейські покривають поліцейських, судді покривають поліцейських – і так далі. Правоохоронці та судді замовчують та приховують порушення один одного, "відмазують" від відповідальності та навіть допомагають просуватись по службі.

Проте, історія сьогоднішнього лауреата премії "Честь тижня" зовсім інша – читайте далі у блозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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Честь тижня

Суддя Східного апеляційного господарського суду Михайло Слободін пішов до суду через порушення його прав слідчим ДБР. Останній відмовився визнавати його потерпілим у кримінальному провадженні, просто проігнорувавши його заяву.

Суддя Октябрського районного суду міста Полтави Володимир Бугрій мав розглянути скаргу Слободіна про невизнання його потерпілим за 3 дні, але розглядав її майже 4 місяці – з жовтня 2019 до січня 2020 року. Поки суддя зволікав з розглядом, слідчий ДБР закрив провадження.



Михайло Слободін / Фото НШСУ

Слободін вирішив оскаржити постанову про закриття, і його позовна заява знову потрапила до судді Бугрія. Але той визнав закриття провадження законним попри те, що слідчий не провів жодної слідчої дії, окрім допиту однієї особи. А судді апеляційного суду Гонтар, Герасименко та Рябішина погодились зі своїм колегою.

Ні суддя Бугрій, ні судді апеляційної інстанції не пояснили мотивів своїх рішень, та не надали Слободіну доступу до постанови слідчого, щоб забезпечити мінімальну змагальність і рівність сторін.

Читаючи рішення суддів, не зрозуміло чи взагалі вони оцінювали будь-які докази та доводи сторін. Адже не можна просто так взяти і просто скопіювати норму закону та перерахувати докази надані сторонами.

Судді мають пояснювати, чому певні докази вони врахували, а інші ні. Та й так, щоб в законності та справедливості рішення була переконана навіть та сторона, яка програла. Бугрій та судді апеляційного суду звісно ж цього не зробили.

Тож Михайло Слободін звернувся до Вищої ради правосуддя з дисциплінарними скаргами на цих суддів.



Премію "Честь тижня" отримав Михайло Слободін / Фото скриншот з відео

Премію "Честь тижня" отримує суддя Східного апеляційного господарського суду Михайло Слободін за те, що не замовчував порушення колег та повідомив про них Вищу раду правосуддя.

Не факт, звісно, що Вища рада правосуддя розгляне скаргу Слободіна об'єктивно. Рада, яка мала б забезпечувати незалежність судової влади та довіру до неї громадян, неодноразово дозволяла залишатись на посадах суддям Майдану, суддям-п'яницям та суддям, яких підозрювали у корупції.

НЕчесть тижня

До останніх належить Едуард Бовкун – суддя Дніпровського райсуду Києва. У 2009 році указом президента він був призначений суддею, а вже у 2010 році, за версією слідства, вимагав хабарі.



Едуард Бовкун / Фото Антикор

Тоді прокуратури звинувачували Бовкуна в отриманні 5 тисяч доларів хабаря. За ці гроші суддя начебто обіцяв, що не буде виносити рішення про конфіскацію квартири засудженого у справі, яку він розглядав.

Кримінальна справа проти Бовкуна розглядалася в суді до 2016 року, але частина доказів була зібрана з порушеннями законодавства, а тому не могла бути прийнята суддями до уваги. Попри клопотання Бовкуна, суд не знайшов підстав для виправдального вироку, а вирішив повернути справу в прокуратуру, де її закрили.

У 2018 році Бовкун успішно пройшов співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, попри численні питання до декларацій судді.

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Що відомо про декларації Бовкуна

За 2013 – 2017 роки суддя задекларував всього лиш 750 тисяч доходу. При цьому, 390 тисяч зміг позичити знайомим, а ще й заощадити 250 тисяч. Пояснював Бовкун це тим, що жив за гроші важкохворого батька, а частина грошей на позичку була від 20 річної доньки судді Кулікової.

Чи повірили б ви в це? Я – ні. А от члени ВККС та ВРП так.

До того ж, Бовкун їздить на автомобілі батька, але у декларації його немає. Суддя пояснив, що не декларував його, бо лише зрідка бере його покористуватись. Ні ВККС, ні ВРП не зацікавило, як це можливо, оскільки батько живе на Закарпатті – за 800 кілометрів від Києва.

2 червня члени Вищої ради правосуддя вирішували, чи призначати безстроково Едуарда Бовкуна. У нього закінчився 5-річний термін суддівства. Попри заяви Автомайдану та Фундації DEJURE, що призначення Бовкуна негативно вплине на довіру до судової влади, члени ВРП рекомендували його призначити.

Ба більше, у членів ВРП не виникло до Бовкуна жодного питання, розгляд його кандидатури тривав менше, ніж хвилину і лише один член ВРП проголосував проти його призначення, інші 15 – за.

До речі, Бовкун є батьком дитини судді Київського апеляційного суду Світлани Кулікової, яка є колегою члена ВРП Миколи Худика. Може у цьому секрет цього рішення ?



Премію "НЕчесть тижня" отримала Вища рада правосуддя / Фото скриншот з відео

Тож премію "НЕчесть тижня" сьогодні вчергове отримують члени Вищої ради правосуддя за те, що вчергове залишили недоброчесного суддю на посаді.

Чи продовжить ВРП покривати недоброчесних суддів залежить від президента Зеленського, який ще рік тому обіцяв суспільству реформувати цей орган. Тепер аналогічну вимогу висунув Міжнародний валютний фонд. Сподіваємось, обіцянку МВФ Зеленський виконає швидше.