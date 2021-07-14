У мережі з'явилося відео, на якому чоловік, який начебто влаштував стрілянину з автомата в передмісті Одеси, кається у скоєному.

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Вибачання учасника дебошу в Одесі

Я, Крамаренко Кирило Ігорович, прошу вибачення у жителів міста Одеси за свою неналежну поведінку. Я щиро каюся,

– заявив він на відео.

Крамаренко пообіцяв, що надалі більше не робитиме схожих вчинків.

Цікаво, що прізвище та ім'я чоловіка, який попросив вибачення, не чеченські.

Нібито учасник стрілянини в Одесі вибачився: дивіться відео

Стрілянина на весіллі в Одесі: що відомо

У селі Фонтанка під Одесою чеченці посеред вулиці відкрили вогонь з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на дорозі дрифт.

Після цього поліція оголосила операцію "Перехват" і почала шукати дебоширів. Невдовзі їх затримали поблизу ресторану, у якому мало відбутися гучне весілля.

Начальник поліції Одещини Олег Бех заявив, що особу чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлено. Він понесе покарання відповідно до законодавства.

Також відомо, хто був водієм-дрифтером, який створював аварійну ситуацію на дорозі. На нього складуть адміністративний протокол.

Автоматна черга посеред Фонтанки: дивіться відео