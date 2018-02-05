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Один із аеропортів України хочуть назвати на честь Леоніда Каденюка

20:06, сьогодні 374 Читать новость на русском
У Чернівцях аеропорт хочуть назвати на честь Каденюка
У Чернівцях аеропорт хочуть назвати на честь Каденюка / vizutka.com.ua

Міжнародний аеропорт "Чернівці" хочуть назвати на честь першого космонавта України Леоніда Каденюка.

Про це розповів міський голова Олексій Каспрук, пише місцеве видання "Молодий буковинець".

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"Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких, Леонід Костянтинович був би проти, щоби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам'ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім'я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту "Чернівці", – зазначив міський голова.

Для цього необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань.

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"Я думаю, ці клопотання будуть підтриманні і таке рішення з часом буде прийняте", – сказав міський голова.

Теги: Новини України авіація Леонід Каденюк Чернівці NASA
Джерело: 24 Канал
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