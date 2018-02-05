Один із аеропортів України хочуть назвати на честь Леоніда Каденюка

Міжнародний аеропорт "Чернівці" хочуть назвати на честь першого космонавта України Леоніда Каденюка.

Про це розповів міський голова Олексій Каспрук, пише місцеве видання "Молодий буковинець".

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"Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких, Леонід Костянтинович був би проти, щоби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам'ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім'я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту "Чернівці", – зазначив міський голова.

Для цього необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань.

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"Я думаю, ці клопотання будуть підтриманні і таке рішення з часом буде прийняте", – сказав міський голова.