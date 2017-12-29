Один із факторів нашого неуспіху – хуторянство і небажання вчитися, – В'ячеслав Кириченко

В'ячеслав Кириченко – людина, яка створила такий бренд як "Наш Формат". Це видавництво, яке цього року представило українському читачеві таку книжку як "Нації занепадають". Тому сьогоднішній випуск програми "План Б" буде присвячено дещо іншому, але схожому питанню – чому українці так довго не мали своєї держави і як вийти із тої ситуації, яка склалась сьогодні?

Про "Наш Формат"

– Ми видаємо різні речі, але художня література - не наш найсильніший бік. Але обираємо ті тексти, які відповідають на актуальні питання.

Наприклад, видаватимемо книжку німецького соціолога Макса Вебера "Протестантська етика і дух капіталізму". Він зокрема вважає, і я поділяю його думку, що без моралі немає адекватної економіки.

Суспільство

У нас доволі "ліве" суспільство – "отнять и поделить".

– Згадуючи олігархів, які привласнили собі заводи, чи колишнього колгоспника і його дітей, які не вважають для себе чимось "неправильним" піти і щось вкрасти. У нас суспільство, у якому всі в складі тих чи інших корпорацій.

Діаспора

– Я взагалі вважаю, що в Росії не має бути української діаспори. Бо в Америці всім по цимбалах, українець ти чи хтось інший.

– А в Росії це викликає неприйняття та агресію. Бо там багато хто вважає, що українці як молодші брати, тож не треба "викаблучуватись". В Росії люблять українців, але як молодших братів.

Історія

В молодості, якщо ти не маєш лівих поглядів, то не маєш серця. А от дорослішаєш – стаєш більш консервативним, більш правим в адекватному трактуванні цього визначення.

– Наприклад, зараз мені імпонує Скоропадський – він мав системний підхід і був її продуктом. І хтозна, як склалася б доля України, якби йому вдалося реалізувати свій підхід.