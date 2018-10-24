Один із найкорисніших продуктів на планеті: чим цінні зелені овочі

Такі свіжі овочі як броколі, шпинат, різноманітна зелень повинні бути у раціоні кожної людини, яка хоче мати здоровий організм.

Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

Згідно звіту Американського інституту досліджень ракових захворювань, позитивний вплив овочів у тому, що вони попереджують розвиток раку. Зі слів дієтолога, зелені листкові овочі необхідні тілу для втримання у "бойовій готовності" імунної системи кишечника.

Читайте також: Які овочі треба їсти жінкам

Ті, хто думає, що це несмачна "трава", варто спробувати подрібнити листя, додати лимонного соку і оливкової олії, або ж зробити фруктове смузі з зеленими листочками.

Скиталінська наголошує, що варто обирати молоді овочі – у молодих листочках шпинату більше фітонутрієнтів, ніж у зрілих.

Різні овочі працюють проти різних видів раку, інколи навіть, в одному органі. Наприклад, капуста звичайна, цвітна, броколі та брюссельська мають зв‘язок із зниженням раку товстого кишечника в середині та правій половині тіла, а морква, гарбуз та яблука — у лівій половині тіла,

– пояснила вона.

Та не варто обмежувати раціон лише зеленими овочами. Зі слів вчених, 34 види поширених видів овочів допомагають боротися з вісьмома видами ракових клітин: молочних залоз, мозку, пухлини мозку у дітей, нирок, легенів, підшлункової залози та шлунку.

Та ж редька не може зупинити ріст раку підшлункової залози, але на 100% ефективна при стримуванні раку шлунка. А оранжевий болгарський перець індиферентний до раку шлунка, але здатний пригнітити ріст клітин раку простати більше, ніж на 75%.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.