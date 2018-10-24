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      Один із найкорисніших продуктів на планеті: чим цінні зелені овочі

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      Зелені овочі цінні для організму
      Зелені овочі цінні для організму / Фото з відкритих джерел

      Такі свіжі овочі як броколі, шпинат, різноманітна зелень повинні бути у раціоні кожної людини, яка хоче мати здоровий організм.

      Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

      Згідно звіту Американського інституту досліджень ракових захворювань, позитивний вплив овочів у тому, що вони попереджують розвиток раку. Зі слів дієтолога, зелені листкові овочі необхідні тілу для втримання у "бойовій готовності" імунної системи кишечника.

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      Ті, хто думає, що це несмачна "трава", варто спробувати подрібнити листя, додати лимонного соку і оливкової олії, або ж зробити фруктове смузі з зеленими листочками.

      via GIPHY

      Скиталінська наголошує, що варто обирати молоді овочі – у молодих листочках шпинату більше фітонутрієнтів, ніж у зрілих.

      Різні овочі працюють проти різних видів раку, інколи навіть, в одному органі. Наприклад, капуста звичайна, цвітна, броколі та брюссельська мають зв‘язок із зниженням раку товстого кишечника в середині та правій половині тіла, а морква, гарбуз та яблука — у лівій половині тіла,
      – пояснила вона.

      Та не варто обмежувати раціон лише зеленими овочами. Зі слів вчених, 34 види поширених видів овочів допомагають боротися з вісьмома видами ракових клітин: молочних залоз, мозку, пухлини мозку у дітей, нирок, легенів, підшлункової залози та шлунку.

      Та ж редька не може зупинити ріст раку підшлункової залози, але на 100% ефективна при стримуванні раку шлунка. А оранжевий болгарський перець індиферентний до раку шлунка, але здатний пригнітити ріст клітин раку простати більше, ніж на 75%.

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      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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